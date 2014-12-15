Азербайджан сократил импорт автомобилей на 40%

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в Азербайджан было импортировано 56 804 автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 39,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, 51 589 (90,7%) импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это на 39,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

За 11 месяцев текущего года количество импортированных моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, снизилось на 34,6% и составило 4 580, количество моторных транспортных средств специального назначения снизилось на 57,9% и составило 325, количество импортированных моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, снизилось на 58,1% и составило 310.