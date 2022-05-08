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Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой

Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой.
Инфраструктура
8 мая 2022 г. 15:14
Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой

Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", между ООО ADY Container (дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги") и Austrian Rail Cargo был подписан меморандум о сотрудничестве.

Стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой доставки мультимодальных железнодорожных грузов из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также грузов из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти, а затем в Среднюю Азию и Китай. В этом контексте компания ADY Container совместно с грузинскими компаниями GR Logistics и KTZ Express при поддержке ASCO запускает контейнерные перевозки грузов между портами Поти-Констанца на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Судно "Поэт Вагиф" будет курсировать между указанными портами три раза в месяц, каждые 10 дней.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Avstriya Çin və Avropa arasında multimodal daşımaları təmin edəcək

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