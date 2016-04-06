Азербайджан реконструирует производственную базу железных дорог

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сангачальская производственная база Специализированного железнодорожного управления №5 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" реконструируется.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь АЖД Надир Азмамедов.

По его словам, после завершения стартовавших в январе этого года строительных работ будет функционировать не одна, а две базы. Строительство второй базы началось в марте. К строительным работам привлечено более 200 человек.

Реконструкция дорог на территории Сангачальских производственных баз полностью завершится в течение месяца, в мае же стартует строительство нового административного здания и ангара для хранения техники.

Отметим, что база основана в 1936 году.