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    Азербайджан реконструирует производственную базу железных дорог

    По завершении работ в стране будут функционировать две базы

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сангачальская производственная база Специализированного железнодорожного управления №5 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" реконструируется. 

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь АЖД Надир Азмамедов.

    По его словам, после завершения стартовавших в январе этого года строительных работ будет функционировать не одна, а две базы. Строительство второй базы началось в марте. К строительным работам привлечено более 200 человек.

    Реконструкция дорог на территории Сангачальских производственных баз полностью завершится в течение месяца, в мае же стартует строительство нового административного здания и ангара для хранения техники.

    Отметим, что база основана в 1936 году. 

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