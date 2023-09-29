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Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях

Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях "Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях".
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 21:41
Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях

"Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях".

Об этом Report заявил помощник председателя муниципалитета турецкого Измира Джамиль Фарах в рамках "II Азербайджанского национального градостроительного форума", проходящего в Зангилане.

"На протяжении многих лет мы слышали, что Карабах принадлежит Азербайджану. Наконец-то он вернулся к своим первоначальным владельцам. Мы гордимся этим", - подчеркнул он.

По словам Дж.Фараха, посредством такого форума Азербайджан еще раз посылает миру сигнал о своей законной борьбе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə uğurlu infrastruktur layihələri icra edir

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