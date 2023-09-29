"Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях".
Об этом Report заявил помощник председателя муниципалитета турецкого Измира Джамиль Фарах в рамках "II Азербайджанского национального градостроительного форума", проходящего в Зангилане.
"На протяжении многих лет мы слышали, что Карабах принадлежит Азербайджану. Наконец-то он вернулся к своим первоначальным владельцам. Мы гордимся этим", - подчеркнул он.
По словам Дж.Фараха, посредством такого форума Азербайджан еще раз посылает миру сигнал о своей законной борьбе.