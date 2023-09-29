Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях

"Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях".

"Азербайджан реализует успешные инфраструктурные проекты на освобожденных территориях".

Об этом Report заявил помощник председателя муниципалитета турецкого Измира Джамиль Фарах в рамках "II Азербайджанского национального градостроительного форума", проходящего в Зангилане.

"На протяжении многих лет мы слышали, что Карабах принадлежит Азербайджану. Наконец-то он вернулся к своим первоначальным владельцам. Мы гордимся этим", - подчеркнул он.

По словам Дж.Фараха, посредством такого форума Азербайджан еще раз посылает миру сигнал о своей законной борьбе.