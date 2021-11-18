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Украинский лоукостер Bees Airline получил добро на полеты в Гянджу из Одессы

Украинский лоукостер Bees Airline получил добро на полеты в Гянджу из Одессы Правительство Азербайджана разрешило украинскому лоукостеру Bees Airline открыть первый рейс в эту страну с 6 декабря 2021 года.
Инфраструктура
18 ноября 2021 г. 13:43
Украинский лоукостер Bees Airline получил добро на полеты в Гянджу из Одессы

Правительство Азербайджана разрешило украинскому лоукостеру Bees Airline открыть первый рейс в эту страну с 6 декабря 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

Авиаперевозчик из Одессы будет осуществлять перелеты во второй по величине город Азербайджана Гянджу. Частота полетов раз в неделю - в понедельник.

Авиабилеты Одесса-Гянджа стоят от 2 235 гривен (84,3 доллара США) в одну сторону, от 4 500 гривен (169,7 доллара США) – туда-обратно. Самый дешевый тариф включает в себя перевозку только ручной клади. В салон самолета можно взять основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг и мужскую, женскую сумку или ноутбук.

Расписание рейсов Одесса-Гянджа-Одесса Bees Airline:

- вылет из Одессы в 09:00, прибытие в Гянджу в 13:20, понедельник

- вылет из Гянджи в 14:20, прибытие в Одессу в 15:00, понедельник

Сначала Bees Airline планировал запустить рейс в Гянджу еще 1 ноября, однако Азербайджан из-за карантинных ограничений не согласовывал начало полетов.

В авиакомпании добавили, что всем пассажирам, рейсы которых отменили по этой причине, предложили полный возврат средств или бесплатное перебронирование перелета на другие даты.

По данным консульской службы МИД Украины, Азербайджан запретил поездки граждан Украины в туристических целях до 1 января 2022 года. Таким образом, основной трафик на маршруте будут составлять летящие к родственникам пассажиры.

Граждане Украины могут посещать родственников в Азербайджане. Украина разрешает въезд всем гражданам Азербайджана при условии, что они имеют сертификат о вакцинации или провели тест на коронавирус перед вылетом.

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Версия на английском языке Ukrainian low-cost airline to realize its first flight to Azerbaijan in December
Версия на азербайджанском языке Ukrayna loukosteri Azərbaycana ilk reysini dekabrda həyata keçirəcək

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