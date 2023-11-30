Азербайджан разрабатывает стратегию управления данными со Всемирным банком

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно со Всемирным банком работает над разработкой стратегии управления данными.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно со Всемирным банком работает над разработкой стратегии управления данными.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов на инновационном саммите Inmerge.

По его словам, одним из ключевых аспектов цифровой инфраструктуры является наличие инфраструктуры, которая позволит обмениваться данными: "У правительств есть данные, которые они используют в своих целях. Это относится как к разработке новой продукции, так и к улучшению существующей. Здесь также важно участие частных предприятий".