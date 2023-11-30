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Азербайджан разрабатывает стратегию управления данными со Всемирным банком

Азербайджан разрабатывает стратегию управления данными со Всемирным банком Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно со Всемирным банком работает над разработкой стратегии управления данными.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 13:25
Азербайджан разрабатывает стратегию управления данными со Всемирным банком

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно со Всемирным банком работает над разработкой стратегии управления данными.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов на инновационном саммите Inmerge.

По его словам, одним из ключевых аспектов цифровой инфраструктуры является наличие инфраструктуры, которая позволит обмениваться данными: "У правительств есть данные, которые они используют в своих целях. Это относится как к разработке новой продукции, так и к улучшению существующей. Здесь также важно участие частных предприятий".

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Версия на английском языке Azerbaijan, World Bank developing strategy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə strategiya hazırlayır

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