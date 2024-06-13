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Азербайджан рассматривает возможность покупки железнодорожного терминала в Китае

Азербайджан рассматривает возможность покупки железнодорожного терминала в Китае ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривает возможность покупки или строительства терминала в Китае.
Инфраструктура
13 июня 2024 г. 12:53
Азербайджан рассматривает возможность покупки железнодорожного терминала в Китае

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривает возможность покупки или строительства терминала в Китае.

Об этом Report заявил председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

"Китайский рынок является приоритетным для Азербайджана. Поэтому мы решили назначить специального представителя в этой стране. В настоящее время АЖД изучает китайский рынок, в будущем мы можем открыть представительство в Китае. В дальнейшем мы думаем о покупке или строительстве терминала в Китае. Мы целенаправленно выходим на китайский рынок", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çində dəmir yolu terminalı ala bilər

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