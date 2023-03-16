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Азербайджан расширяет сотрудничество с концерном Leonardo в области гражданской авиации 

Азербайджан расширяет сотрудничество с концерном Leonardo в области гражданской авиации  Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с делегацией итальянского концерна Leonardo, возглавляемой старшим вице-президентом по международному маркетингу и стратегическим кампаниям Главного коммерческого офиса Марко Буратти.
Инфраструктура
16 марта 2023 г. 16:46
Азербайджан расширяет сотрудничество с концерном Leonardo в области гражданской авиации 

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с делегацией итальянского концерна Leonardo, возглавляемой старшим вице-президентом по международному маркетингу и стратегическим кампаниям Главного коммерческого офиса Марко Буратти.

Об этом Report со ссылкой на AZAL.

Напомним, что концерн Leonardo с 2006 года тесно сотрудничает с AZAL. В течение всего периода сотрудничества было реализовано множество проектов, среди которых поставки самолетов, вертолетов и другое. Среди проектов последних лет – поставки навигационной системы и системы посадки воздушных судов в международных аэропортах, построенных на освобожденных территориях Азербайджана.

В рамках встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества в гражданской авиации и спектр актуальных вопросов в авиасфере. Так, стороны обсудили возможность поставки радиолокационной станции в международных аэропортах, построенных на освобожденных территориях страны, новой автоматизированной системы управления багажа в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а также расширение авиапарка вертолетами типа Agusta и предоставление их технического обслуживания.

Джахангир Аскеров и Марко Буратти отметили широкий потенциал для плодотворного сотрудничества через совместные проекты и инициативы. Они обменялись мнениями об аспектах развития партнерства в различных направлениях гражданской авиации Азербайджана и выразили готовность к долгосрочному партнерству.

Отметим, что итальянский концерн Leonardo предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов для авиации и аэрокосмической отрасли, разрабатывает многочисленные возможности в сфере обороны, безопасности и т.д. Непрерывные исследования, цифровое производство и устойчивое развитие являются фундаментальными краеугольными камнями деятельности компании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Leonardo” konsernilə mülki aviasiya əməkdaşlığını genişləndirir

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