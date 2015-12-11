​Азербайджан расширяет сотрудничество с Германией в сфере контроля за безопасностью при строительстве

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Совместный с Европейским Союзом (ЕС) твиннинг-проект открыл новые перспективы для Государственного агентства по контролю за безопасностью при строительстве (ГАКБС). Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Рагим Лятифов в своем выступлении на заключительной конференции по проекту "Оказание поддержки Государственному агентству по контролю за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям в сфере перехода к строительным стандартам Европейского Союза (ЕС)", организованной ГАКБС МЧС.

"Этот проект, наряду с сотрудничеством, также имеет важное практическое значение. Принято решение о согласовании национального строительного законодательства с европейским законодательством", - отметил замминистра.

Он рассказал о значении проекта и выразил благодарность Германскому институту строительных технологий и другим зарубежным и национальным партнерам.

Затем выступила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард, отметившая развитие строительного сектора Азербайджана за последние несколько лет: "Кабинет министров Азербайджана принял решение о переходе к европейским стандартам в сфере строительства. Этот проект открывает большие возможности. Мы имеем большой опыт в этой сфере, которым можем поделиться с Азербайджаном. Сотрудничество по данному проекту нам предложило Госагентство по контролю за безопасностью в строительстве. Азербайджан завоевал успех в этой сфере, чему немало способствовало сотрудничество с профессиональными партнерами".

Отметим, что сегодня Евросоюз и Государственное агентство по контролю за безопасностью в строительстве сегодня проводят заключительную конференцию по проекту, реализация которого продолжалась 19 месяцев. Затем ГАКБС и Германский институт строительных технологий подпишут декларацию о намерении.