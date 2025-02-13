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Азербайджан расширяет сотрудничество с АБР в сфере городского развития

Азербайджан расширяет сотрудничество с АБР в сфере городского развития Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.
Инфраструктура
13 февраля 2025 г. 10:27
Азербайджан расширяет сотрудничество с АБР в сфере городского развития

Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Поздравив Суннию Дуррани-Джамал с новым назначением, Анар Гулиев подчеркнул значимость Национальных городских оценок — стратегического инструмента планирования, направленного на обеспечение устойчивой урбанизации, который реализуется при поддержке АБР.

Он также отметил важность внедрения BIM-технологий и выразил заинтересованность Комитета в расширении сотрудничества с АБР в таких направлениях, как развитие устойчивой городской экономики, продвижение "зеленой" инфраструктуры, повышение энергоэффективности зданий и в целом совершенствование градостроительной сферы.

Стороны обсудили текущие и перспективные проекты, возможности международного обмена опытом, а также вопросы внедрения инновационных решений.

В завершение встречи Анар Гулиев пригласил гостью принять участие в 13-м Всемирном градостроительном форуме (WUF13), который состоится в 2026 году в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ADB ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

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