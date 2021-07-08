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Азербайджан и ЕС обсудили вопрос восстановления Карабаха

Азербайджан и ЕС обсудили вопрос восстановления Карабаха "Наша страна осуществляет успешное экономическое торговое партнерство с Европейским союзом (ЕС)".
Инфраструктура
8 июля 2021 г. 13:35
Азербайджан и ЕС обсудили вопрос восстановления Карабаха

"Наша страна осуществляет успешное экономическое торговое партнерство с Европейским союзом (ЕС)".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

"На встрече с комиссаром Еврокомиссии по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели мы с моим коллегой, министром энергетики Парвизом Шахбазовым обменялись мнениями о сотрудничестве при восстановлении освобожденных территорий, развитии малого и среднего бизнеса, финансовых инструментах, предлагаемых ЕС, и приоритетных сферах для инвестиций", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Qarabağın bərpasına dair müzakirələr aparıb

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