Азербайджан привлекает к процессу приватизации компанию PwC

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества с целью привлечения потенциальных инвесторов к процессу приватизации госимущества подписал меморандум о сотрудничестве с международной консалтинговой компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC). Об этом сообщили Report в Госкомитете.

Отметим, что с начала года велись переговоры с входящими в большую четверку международными консалтинговыми компаниями, в том числе PwC. В то же время учтены рекомендации других независимых международных консультантов и экспертов, положительный опыт Европы, Турции и СНГ.

Согласно меморандуму, PwC в процессе приватизации окажет поддержку Азербайджану в налаживании деловых связей с иностранными инвесторами и привлечению их к процессу приватизации. В рамках этой поддержки планируется организовать конференции и форумы с участием заинтересованных сторон.

Сейчас комитет ведет переговоры с международной компанией о будущем сотрудничестве и предстоящих шагах, принимаются во внимание рекомендации экспертов компании по оптимальным методам и стратегическим сферам приватизации.