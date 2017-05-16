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    Азербайджан присоединился к выставке Iran Rail Expo 2017

    Выставка продлится до 18 мая

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Тегеране начала работу международная выставка Iran Rail Expo 2017. Как сообщает Report, она продлится до 18 мая.

    По информации, на мероприятии демонстрируются услуги железнодорожного транспорта, различные промышленные товары и оборудование.

    Параллельно с выставкой проходит 5-я железнодорожная конференция. На выставке-конференции принимают участие более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе и Азербайджана.

    Как сообщили Report из пресс-службы ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, официальный Баку на мероприятии представит делегация ADY Express. 

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