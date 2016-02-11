Азербайджан пришел к соглашению по тарифам со странами международного транспортного коридора "Север-Юг"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Москве прошло заседание, посвященное выгодному сотрудничеству между ОАО "Российские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО Надир Азмамедов, мероприятие состоялось по заранее достигнутой договоренности между руководителями железнодорожных ведомств двух стран Джавидом Гурбановым и Олегом Белозеровым.

Во время встречи были обсуждены вопросы организации грузоперевозок между Россией и Азербайджаном, развития транзитного потенциала Азербайджана, а также развития международного транспортного коридора "Север-Юг" с условием привлечения заинтересованных государств.

Делегации ОАО "Российские железные дороги", АО RDY Logistika, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО ADY Ekspress выразили заинтересованность в сотрудничестве по грузоперевозкам, оказанию транспортно-экспедиторских услуг по маршрутам Индия (порт Джавахирлал Нехру (Нава-Шева) - Иран (Бандар-Аббас - Газвин-Астара) - Азербайджан (Астара-Ялама), Россия (Самур-Москва), а также Индия (порт Джавахирлал Нехру (Нава-Шева) - Иран (Бандар-Аббас - Газвин-Астара) - Азербайджан (Астара-Ялама) - Россия (Самур - Санкт-Петербург), помимо этого Индия (порт Джавахирлал Нехру (Нава-Шева) - Иран (Бандар-Аббас - Газвин-Астара) - Азербайджан (Астара-Ялама) - Россия (Самур - Бусловская) - Финляндия (Хельсинки) и Иран (Тегеран-Астара) - Азербайджан (Астара-Ялама) - Россия (Самур-Москва).

После обсуждений стороны пришли к соглашению по соответствующим конкурентоспособным тарифам в маршрутах грузоперевозок. До конца марта по этим маршрутам планируется запуск первого поезда.

Достигнуто соглашение о проведении очередной встречи между сторонами в Баку в марте.