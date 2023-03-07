Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Airspace World" в Женеве.
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На саммите выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, гендиректор IATA Уильям Уолш и главный директор CANSO Саймон Хокард.
В рамках мероприятия обсуждались глобальные изменения в сфере организации воздушного пространства и интеграции всех участников в этот процесс.
Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSOАзербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Air
УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Airspace World" в Женеве.