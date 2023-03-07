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Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Air
Инфраструктура
7 марта 2023 г. 21:10
Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Airspace World" в Женеве.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", целью мероприятия является объединение топ-лидеров ведущих производителей и профессионалов авиационной отрасли для нахождения решений наиболее актуальных проблем в данной сфере.

На саммите выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, гендиректор IATA Уильям Уолш и главный директор CANSO Саймон Хокард.

В рамках мероприятия обсуждались глобальные изменения в сфере организации воздушного пространства и интеграции всех участников в этот процесс.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan CANSO-nun İcraiyyə Sammitində iştirak edib

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