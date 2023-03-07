Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Air