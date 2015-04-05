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    ​Азербайджан принял участие в заседании Рабочей группы по кинологической деятельности СНГ

    В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с ходом реализации Плана работы Рабочей группы на 2015 год

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Центральной таможне (Кинологическом центре ФТС России) состоялось XII заседание Рабочей группы по вопросам кинологической деятельности Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб (КГПП СРТС) государств - участников СНГ.

    Как передает Report, в заседании приняли участие руководители кинологических служб таможенных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

    В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с ходом реализации Плана работы Рабочей группы на 2015 год, был проведен практический обучающий семинар по работе с платформой Всемирной таможенной организации CENcomm с целью повышения эффективности использования регионального кинологического портала таможенных служб государств - участников СНГ.

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