Азербайджан принял участие в переговорах о "Договоре о едином авиационном пространстве" в Брюсселе

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ 4-5 июля в Брюсселе (Бельгия) прошел второй этап переговоров о "Договоре о едином авиационном пространстве между странами Европейского Союза и Азербайджаном".

Как сообщили Report в Администрации гражданской авиации Азербайджана, с азербайджанской стороны в переговорах принимала участие делегация во главе с директором Администрации Арифом Мамедовым.

В состав делегации вошли сотрудники Администрации и посольства Азербайджана в Бельгии, а также представители министерства иностранных дел и министерства юстиции.

В ходе конструктивных переговоров обе стороны выразили готовность подписать соответствующие договоры. Были обсуждены замечания и предложения азербайджанской стороны, а также внесена ясность в ряд вопросов. По результатам встречи был подписан протокол.

Было принято решение о проведении третьего этапа переговоров в Баку. До того времени Европейскому Союзу и его странам-членам будут оперативно предоставлены отзывы других министерств и комитетов Азербайджана. Ожидается, что на встрече в Баку будет подготовлен финальный вариант договора.

"Начало переговоров по проекту "Договора о едином авиационном пространстве" также важно с точки зрения перспективы заключения нового договора "О сотрудничестве и партнерстве" между Азербайджаном и Евросоюзом", - отметил на встрече Ариф Мамедов.

По его словам, встреча внесет особый вклад в диалог между Азербайджаном и Европой.

Ариф Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан обладает положительным опытом в сфере сотрудничества в области гражданской авиации.