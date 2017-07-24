Азербайджан принял участие в международном авиационном совещании в Киеве

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось второе совещание рабочей группы по проекту поддержки авиационным администрациям государств Восточного партнерства и Средней Азии. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана, на встрече присутствовали представители администрации.

Первая встреча рабочей группы состоялась в июле прошлого года в Кишиневе. Проект финансируется Европейским советом и рассчитан на 4 года. Основной целью проекта является оказание содействия авиационным властям государств участников в обеспечении устойчивой системы администрации гражданской авиации, а также гармонизация правил с европейскими стандартами в области безопасности полетов и авиационной безопасности. В проект также включен компонент авиационной безопасности груза и почты.

На совещании была представлена информация о проделанной работе за прошедший год, обсуждены дальнейшие шаги в рамках программы и рассмотрены проекты тренингов, разработанные командой EASA для каждого государства участника.

В ходе дискуссий особенное внимание было уделено обмену информацией и опытом между участниками в вопросах адаптации европейских правил с национальным законодательством государств, регуляций, позволяющих совместную эксплуатацию западной и восточной авиационной техники, разработке правил по регулированию операций и регистрации беспилотных летательных аппаратов ("дронов"), а также в устранении недостатков, выявленных в рамках универсальной программы ICAO (Международная организация гражданской авиации) по проверке обеспечения безопасности полетов государствами.