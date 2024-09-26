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Азербайджан принял участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту

Азербайджан принял участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту 17:24
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 17:34
Азербайджан принял участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту

Азербайджан принял участие в Глобальном форуме устойчивого транспорта, организованном Министерством транспорта Китая в Пекине.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы проинформировали участников форума о проектах, реализуемых в транспортном секторе нашей страны, о проделанной работе по цифровизации. Было подчеркнуто, что Азербайджан, инвестируя в стратегическую инфраструктуру, также играет важную роль в развитии Среднего коридора и содействии международному экономическому сотрудничеству", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qlobal Dayanıqlı Nəqliyyat Forumunda iştirak edib

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