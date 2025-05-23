Азербайджан принял председательство на Саммите Международного транспортного форума

Азербайджан официально принял председательство на Саммите Международного транспортного форума (ITF) на 2025-2026 годы.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, передача состоялась в рамках саммита форума, прошедшего 21-23 мая в Лейпциге (Германия). Ранее председательство находилось у Чили.

Страну на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Саммит был посвящен теме устойчивости транспортных систем к глобальным потрясениям. В ходе встречи Гумматов представил шаги Азербайджана по цифровизации транспорта и развитию зеленых решений, а также подчеркнул значимость восстановления инфраструктуры в Карабахе.

В рамках форума также прошла выставка, на которой был представлен стенд Минцифры Азербайджана. Участники ознакомились с достижениями страны в сфере транспорта.

Напомним, что Азербайджан стал членом Международного транспортного форума в 1998 году.