Азербайджан участвует на выставке стройматериалов в Москве

В Москве проходит 26-я Международная выставка строительных и отделочных материалов

В Москве проходит 26-я Международная выставка строительных и отделочных материалов. Как передаёт российское бюро Report, азербайджанская продукция представлена на едином стенде страны Made in Azerbaijan.

Директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций при Министерстве экономики Азербайджана Турал Гаджылы отметил, что для других стран промышленная продукция Азербайджана имеет большое значение: "На стенде представлены изделия из пластика, железа, керамики и других различных категорий. После пандемии у нас большие надежды. Благодаря выставке Mosbuild мы рассчитываем найти клиентов не только из России, но и из других стран, которым были бы интересны строительные материалы из Азербайджана".

Выставка продлится до 2 апреля.

Участие в MosBuild — это возможность непосредственного общения с более чем 77 000 потенциальными клиентами со всей России, а также из Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.