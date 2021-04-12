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Азербайджан принимает участие в международной выставке транспортно-логистических услуг

Азербайджан принимает участие в международной выставке транспортно-логистических услуг В Москве проходит юбилейная 25-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia
Инфраструктура
12 апреля 2021 г. 13:20
Азербайджан принимает участие в международной выставке транспортно-логистических услуг

В Москве проходит юбилейная 25-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает компания Hyve, занимающая лидирующие позиции на российском рынке выставочных услуг.

В TransRussia 2021 принимают участие компании из 23 стран мира, в списке которых также заявлен Азербайджан.

Как сообщают организаторы, более 200 компаний представляют услуги по перевозке грузов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, услуги по экспедированию, обработке грузов в терминалах и портах, финансовые услуги и таможенное оформление грузов, комплексные логистические услуги, решения по обязательной маркировке товаров, складское оборудование и средства автоматизации склада и ITрешения. Более 50 компаний принимают участие в выставке впервые.

В рамках деловой программы TransRussia, рассматриваются основные задачи и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг: с какими проблемами столкнулась отрасль за 2020 год, какие шаги были предприняты, а что еще только предстоит воплотить бизнесу и государству.

Выставка продлится до 14 апреля.

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