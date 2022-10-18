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Азербайджан принимает участие в мероприятии Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ

Азербайджан принимает участие в мероприятии Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ Азербайджан принимает участие на проходящей в Стамбуле 4-й Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Инфраструктура
18 октября 2022 г. 12:32
Азербайджан принимает участие в мероприятии Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ

Азербайджан принимает участие на проходящей в Стамбуле 4-й Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает турецкое бюро Report, в мероприятии нашу страну представляют депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев, Турал Гянджалиев, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Выступая на открытии конференции, А.Гулиев сказал, что Азербайджан нацелен на экспорт природного газа в Европу в объеме 20 миллиардов кубометров в год. Он подчеркнул, что подписание 18 июля этого года Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном, открытие интерконнектора Греция-Болгария имеют большое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Юго-Восточной Европы, а также выделил большой вклад Азербайджана в развитие международных транспортных коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг".

4-я Международная парламентская конференция организована Великим национальным собранием Турции и проводится на тему "Укрепление координации для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности в период кризиса". В ходе мероприятия также будут обсуждаться темы "Устойчивость цепочки поставок и продовольственная безопасность в период кризиса", "Энергетическая безопасность для устойчивой окружающей среды и развития".

По итогам конференции планируется принять Стамбульскую декларацию. В рамках мероприятия также ожидается проведение бизнес-форума.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented in event of OSCE's Silk Road Support Group
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ATƏT PA-nın İpək Yolu Qrupunun tədbirində iştirak edir

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