Азербайджан принимает участие на заседании Конференции ОСЖД

В столице Республики Корея - Сеуле проходит XXXIV заседание Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".

В ходе заседания обсуждаются результаты работы комиссий ОСЖД по грузовым перевозкам, по пассажирским перевозкам, по инфраструктуре и подвижному составу, а также итоги деятельности постоянной рабочей группы ОСЖД по кодированию и информатике за 2018 год.

Кроме того, участники обсуждают ход Международной Конференции по принятию текста проекта Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении, работу временной рабочей группы по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок, а также очередность мест проведения заседаний Конференции гендиректоров на 2020 и последующие годы. В рамках заседания также будут рассмотрены предварительная повестка дня, дата и место проведения XXXV заседания Конференции гендиректоров ОСЖД.

В мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

По итогам заседания планируется подписание соответствующих документов.