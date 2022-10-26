Азербайджан примет участие в заседании министров транспорта стран-членов ОТГ

27 октября Азербайджан примет участие в заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Узбекистана Ташкенте.

27 октября Азербайджан примет участие в заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Узбекистана Ташкенте.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Нашу страну на мероприятии представит заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

В ходе мероприятия государства-члены организации обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием международных грузовых перевозок, повышением транзитного потенциала региона, а также развитием альтернативных транспортных маршрутов.

В рамках мероприятия состоится первое заседание железнодорожных администраций государств-членов ОТГ и пятое заседание глав портов государств-членов этой организации.

В завершение ожидается обсуждение соглашения о международных мультимодальных перевозках и программы взаимозависимости в транспортном секторе между государствами-членами ОТГ.

Заседание продлится до 28 октября.