Азербайджан пригласил к сотрудничеству страны SPECA, не имеющие выхода к открытому морю

Азербайджан предложил странам-членам Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), не имеющим выхода к открытому морю, воспользоваться инфраструктурой страны.

Азербайджан предложил странам-членам Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), не имеющим выхода к открытому морю, воспользоваться инфраструктурой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный узел".

"Перед нашими соседями стоит аналогичный вызов - это отсутствие выхода к открытому морю. Это накладывает определенные ограничения. В этом случае мы готовы сотрудничать для полной интеграции и полноценного использования инфраструктуры этих стран. Такие проекты как Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, будут играть важную роль в этом сотрудничестве", - отметил министр.