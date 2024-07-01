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Азербайджан пригласил Болгарию воспользоваться преимуществами Среднего коридора

Азербайджан пригласил Болгарию воспользоваться преимуществами Среднего коридора Азербайджан пригласил болгарских транзитных операторов и логистические компании воспользоваться преимуществами Среднего коридора.
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 12:39
Азербайджан пригласил Болгарию воспользоваться преимуществами Среднего коридора

Азербайджан пригласил болгарских транзитных операторов и логистические компании воспользоваться преимуществами Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией заявил министр сельского хозяйства, сопредседатель комиссии Меджнун Мамедов.

Министр отметил, что Азербайджан стал одним из надежных транспортно-логистических центров Евразии.

"Морские и воздушные порты, железные и автомобильные дороги, являющиеся частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, дают нам большие преимущества в расширении торговых связей. Средний коридор - это надежное звено, соединяющее Европу с Центральной Азией и Китаем, и безопасный транспортный маршрут. Недавно созданная свободная экономическая зона "Алят" также расположена в этом коридоре. Главной целью здесь является создание современных промышленных предприятий и производство экспортно-ориентированной продукции. Я хочу ознакомить инвесторов с работой экономических зон в Азербайджане и Болгарии, и призываю вас извлечь из этого максимальную пользу", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites Bulgaria to take advantage of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Bolqarıstanı Orta Dəhlizin üstünlüklərindən yararlanmağa dəvət edib

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