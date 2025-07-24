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Азербайджан приглаcил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме 

Азербайджан приглаcил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме  Азербайджан пригласил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Баку в следующем году.
Инфраструктура
24 июля 2025 г. 14:48
Азербайджан приглаcил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме 

Азербайджан пригласил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Баку в следующем году.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что провел искренние и полезные обсуждения с генеральным директором Министерства жилищного строительства Израиля Иегудой Моргенштерном:

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реконструкцией городов, регулированием строительной отрасли и реализацией программ доступного жилья. Я также с большим удовольствием пригласил наших израильских коллег принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который состоится в Баку в 2026 году".

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Версия на английском языке Azerbaijan invites Israel to participate in World Urban Planning Forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsraili Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda iştiraka dəvət edib

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