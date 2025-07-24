Азербайджан приглаcил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме

Азербайджан пригласил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Баку в следующем году.

Азербайджан пригласил Израиль принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Баку в следующем году.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что провел искренние и полезные обсуждения с генеральным директором Министерства жилищного строительства Израиля Иегудой Моргенштерном:

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реконструкцией городов, регулированием строительной отрасли и реализацией программ доступного жилья. Я также с большим удовольствием пригласил наших израильских коллег принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который состоится в Баку в 2026 году".