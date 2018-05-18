Азербайджан представлен в Бишкеке на заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 17-18 мая в столице Кыргызстана Бишкеке проходит 68-e заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем ЗАО Джавидом Гурбановым.

В ходе заседания обсуждаются вопросы выполнения решений 67-го заседания Совета и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог за 2017 год и первый квартал 2018 года; итоги работы пассажирского комплекса в международном сообщении за 2017 год и первый квартал 2018 года; нормативы графика движения поездов на 2018/2019 годы; итоги переписи контейнеров в 2017 году и подготовка к переписи грузовых вагонов в 2018 году; состояние взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за 2017 год и первый квартал 2018 года; информация за 2017 год о ходе выполнения решения Совета глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной политики на ж/д транспорте стран СНГ; смета на возмещение расходов ЦСС – филиала ОАО "РЖД" за услуги связи для обеспечения координационной деятельности Дирекции Совета и ж/д администраций на 2018 год; исполнение сметы расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета за 2017 год и отчет Ревизионной комиссии Совета по проверке исполнения этой сметы; исполнение сметы расходов на обеспечение деятельности информационно-вычислительного центра ж/д администраций, включая возмещение расходов ГВЦ – филиала ОАО "РЖД", за 2017 год и результаты проверки исполнения этой сметы. Кроме того, будут рассмотрены вопросы награждения почетной грамотой Совета, а также повестка дня, дата и место проведения 69-го заседания Совета.

По завершении мероприятия будет подписан итоговый протокол.