Азербайджан представлен на заседании министров транспорта стран ОЭС

Проведено 11-е заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Проведено 11-е заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, на прошедшем в видеоформате заседании Азербайджан представлял заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гуметов.

В ходе заседания министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу отметил, что продолжается реализация проектов, направленных на укрепление сотрудничества путем обмена идеями и опытом.

ОЭС была создана в Тегеране в 1985 году при участии лидеров Ирана, Пакистана и Турции. Впоследствии к организации присоединились Азербайджан, Афганистан и 5 стран Центральной Азии.