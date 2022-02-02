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Азербайджан представлен на заседании министров транспорта стран ОЭС

Азербайджан представлен на заседании министров транспорта стран ОЭС Проведено 11-е заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Инфраструктура
2 февраля 2022 г. 13:26
Азербайджан представлен на заседании министров транспорта стран ОЭС

Проведено 11-е заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, на прошедшем в видеоформате заседании Азербайджан представлял заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гуметов.

В ходе заседания министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу отметил, что продолжается реализация проектов, направленных на укрепление сотрудничества путем обмена идеями и опытом.

ОЭС была создана в Тегеране в 1985 году при участии лидеров Ирана, Пакистана и Турции. Впоследствии к организации присоединились Азербайджан, Афганистан и 5 стран Центральной Азии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at ECO transport ministers' meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ECO ölkələrinin nəqliyyat nazirlərinin iclasında təmsil olunub

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