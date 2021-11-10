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Азербайджан представлен на выставке Logistrans - 2021 в Стамбуле

Азербайджан представлен на выставке Logistrans - 2021 в Стамбуле 14:31
Инфраструктура
10 ноября 2021 г. 15:24
Азербайджан представлен на выставке Logistrans - 2021 в Стамбуле

10-12 ноября в Стамбуле проходит традиционная международная выставка "Logistrans-2021".

По сообщению турецкого бюро Report, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и его дочерние компании - "ADY Express" и "ADY Container" представлены на выставке совместным стендом.

На стенде приведена информация о достижениях Азербайджана в транспортной сфере, транзитных возможностях страны и новых проектах.
Представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" поделились с участниками выставки сведениями о преимуществах и возможностях железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, международных транспортных коридорах Европа-Кавказ-Азия, Север-Юг, проходящих по территории нашей страны, а также о транспортных маршрутах, которые будут реализованы в будущем. Были проведены переговоры с владельцами грузов, крупными компаниями Турции и других стран, осуществляющими деятельность в сфере логистики. Азербайджанские железнодорожники пригласили представителей международных компаний воспользоваться широким спектром услуг, предлагаемых ими в сфере грузоперевозок.

Отметим, что в рамках выставки состоялись многочисленные встречи и переговоры с известными и влиятельными компаниями.

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Версия на английском языке Azerbaijani railway company promotes services at Istanbul Logistrans-2021 exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İstanbulda keçirilən “Logistrans - 2021” sərgisində təmsil olunur

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