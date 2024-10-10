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Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации

Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации Делегация Государственного морского и портового агентства представила Азербайджан на 82-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации в Лондоне.
Инфраструктура
10 октября 2024 г. 10:45
Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации

Делегация Государственного морского и портового агентства представила Азербайджан на 82-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в мероприятии приняли участие советник председателя правления агентства Габиль Аббасов и главный специалист отдела охраны морской среды Фарид Муртузов.

В ходе заседания обсуждены энергоэффективность судов, определение стратегических целей по сокращению выбросов парниковых газов, выбор методов борьбы с изменением климата и другие вопросы.

Азербайджанская делегация провела встречу с генеральным секретарем организации Арсенио Антонио Домингесом и представителями государств-членов организации, в ходе которой обсудила дальнейшее сотрудничество в сфере морского транспорта, а также проинформировала о председательстве Азербайджана на СОР29 и мероприятиях в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tədbirində təmsil olunub

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