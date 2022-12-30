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Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации

Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации Делегация Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие на прошедшей в Лондоне (Великобритания) 79-й сессии Комитета по охране морской среды Международной морской организации.
Инфраструктура
30 декабря 2022 г. 11:09
Азербайджан представлен на мероприятии Международной морской организации

Делегация Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие на прошедшей в Лондоне (Великобритания) 79-й сессии Комитета по охране морской среды Международной морской организации.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, от Азербайджана в мероприятии принял участие представитель департамента операций мореплавания Госагентства Али Алиев и старший специалист отдела по международным связям департамента права и межсвязей агентства Исмаил Асланов.

Были приняты резолюции Комитета по охране морской среды о включении Средиземного моря в Зону контроля за выбросами серы (SECA) и утверждении новых правил расчета Проектного индекса энергоэффективности (EEDI).

Также были избраны председатель и зампредседателя указанного комитета на 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tədbirində təmsil olunub

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