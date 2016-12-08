Азербайджан предложил Грузии внедрить низкие тарифы на грузоперевозки

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Москве прошла двусторонняя встреча между главой ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавидом Гурбановым и президентом ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Как сообщили Report в пресс-службе АЖД, в ходе встречи состоялись обсуждения работ в рамках проекта Международного транспортного коридора Север-Юг, строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана, привлечения дополнительных объемов груза, предложения азербайджанской стороны по внедрению низких тарифов на грузоперевозки через погранично-пропускной пункт Самур-Ялама и других вопросов.

Дж.Гурбанов отметил, что открытие Международного транспортного коридора Север-Юг будет способствовать расширению связей между странами: "Прокладка одноколейной железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до иранской границы завершена, тестовый рейс до моста над рекой Астарачай запущен. На мосту ведутся завершающие работы".

О.Белозеров высоко оценил деятельность азербайджанской стороны в рамках проекта коридора, подчеркнув важность мобилизации всех возможностей для привлечения потока грузов к маршруту.