Азербайджан построит железную дорогу до зимних курортов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Габалинская железная дорога будет поворачивать от станции Ляки (Агдашский район).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, до Международного аэропорта Габалы будет построена 57-километровая железная дорога, работы которой завершатся к концу года.

Гурбанов также отметил, что в настоящее время ремонтируется железнодорожная линия в направлении Хачмазского района, идут работы по проектированию дороги от станции Худат до Шахдага: "В соответствии с поручением главы государства, мы подключим зимние курорты Габалы и Шахдага к железнодорожной сети через подземные туннели".