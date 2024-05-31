Азербайджан поддержал создание консорциума для координации грузового коридора CASCA+

Железнодорожные администрации Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии и Турции обсудили развитие грузового коридора CASCA+, созданного в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай

Железнодорожные администрации Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии и Турции обсудили развитие грузового коридора CASCA+, созданного в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция - Европа".

Как передает Report со ссылкой на "Узбекистон темир йуллари", встреча делегации 6 стран прошла в Ташкенте.

Узбекистанская сторона предложила создать консорциум, который бы координировал деятельность CASCA+. Идея получила поддержку всех участников, а другие страны выразили готовность предоставить специалистов для развития коридора.

Также выдвинуто предложение организовать перевозки фруктов, овощей и скоропортящихся продуктов в рефконтейнерах. Еще одна инициатива предусматривает запуск онлайн-мониторинга местонахождения вагонов и контейнеров, перемещающихся по коридору.

В марте стало известно о планах создать совместную проектную компанию для строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Как заявил кыргызстанский президент Садыр Жапаров, начало работ намечается на октябрь.

Напомним, что железнодорожная инициатива CASCA+ создана Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Грузией и Турцией. Маршрут соединяет Центральную Азию через Каспийское море и Южный Кавказ с турецкой Анатолией. Первый контейнерный блок-поезд по этому маршруту прибыл в Баку в конце 2022 года.