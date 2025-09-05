Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Азербайджан поблагодарил ICAO за помощь в расследовании крушения самолета AZAL близ Актау

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 12:28
    Азербайджан выразил благодарность Международной организации гражданской авиации (ICAO) за внимание к расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря прошлого года близ Актау, и за поддержку, оказанную Казахстану, проводящему следствие.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом было заявлено на встрече делегации во главе с заместителем министра Эльмином Мамедовым с генсеком ICAO Хуаном Карлосом Салазаром и региональным директором бюро организации по Европе и Северной Атлантике Николасом Ралло в швейцарском Берне.

    Азербайджанская сторона подчеркнула важность проведения расследования специализированными и опытными экспертными органами. В ICAO напомнили, что детальное и беспристрастное расследование является одним из ключевых требований Чикагской конвенции (Приложение №13).

    Организация подтвердила приверженность поддержке стран-членов в соблюдении глобальных стандартов авиационной безопасности.

    На встрече также была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между ICAO, Государственным агентством гражданской авиации и авиационной отраслью Азербайджана.

    Баку вновь заявил о своей поддержке политики ICAO в части внедрения международных стандартов по безопасности полетов, авиационной охране и защите окружающей среды.

    Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

