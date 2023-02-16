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Азербайджан по железной дороге направил гумпомощь в Турцию

Азербайджан по железной дороге направил гумпомощь в Турцию Состав из 25 вагонов с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения в Турции, был отправлен в братскую страну с железнодорожной станции Баладжары.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 14:33
Азербайджан по железной дороге направил гумпомощь в Турцию

Состав из 25 вагонов с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения в Турции, был отправлен в братскую страну с железнодорожной станции Баладжары.

Как сообщает Report, в отправке принял участие председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

"До сих пор помощь отправлялась в Турцию воздушным и наземным транспортом. Сегодня в Турцию отправляется еще 25 грузовых контейнеров. Мы приложим все усилия для своевременной доставки помощи, отправляемой из Азербайджана в Турцию по железной дороге", - сказал Рустамов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends humanitarian aid to Türkiye by rail
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan dəmir yolu ilə Türkiyəyə yardım göndərilib

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