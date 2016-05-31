​Азербайджан планирует закупать электропоезда у Грузии

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вагоноремонтный завод Грузии планирует поставки электропоездов в Азербайджан. Договор об этом будет оформлен в ближайшее время. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Бизнес-Грузия, об этом заявила сопредседатель наблюдательного совета компании "Железная дорога Грузии" Нино Цилосани.

"До сих пор вагоноремонтный завод вывозил вагоны на экспорт в Азербайджан. В Грузии, Армении, и Азербайджане ходят электровозы ленинского времени, однако завод по их производству в пространстве СНГ есть только в России, Украине и Грузии. Мы планируем начать интенсивные переговоры о поставках электровозов в соседние страны. Мы можем предложить им выгодные цены" - отметила Нино Цилосани.

Она заявила, что Грузия планирует наладить собственное производство электровозов на базе вагоноремонтного завода: "Локомотивы до сих пор не собирали в Грузии. Мы производили только электропоезда и вагоны. Пока ведутся переговоры о технических вопросах, и мы в рабочем процессе. Необходима достаточно крупная инвестиция, около 50 млн. долларов. Мы думаем создать совместное предприятие с китайской компанией, 50% будет производиться в Грузии, а остальное в Китае".