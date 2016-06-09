​Азербайджан отправит два поезда по маршруту Viking train

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Из Азербайджана по маршруту Viking train отправятся два поезда. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов. По его словам, оба поезда отправятся в августе-сентябре.

Отметим, что Viking train является совместным проектом железных дорог Литвы, Украины и Беларуси и охватывает перевозки от Балтийского региона до бассейна Черного моря. Благодаря выходу к бассейну Каспийского моря откроются возможности для перевозок как в восточном (Средняя Азия и Китай), так и в южном (Персидский залив и Индия) направлениях.

Этот проект повысит значение международного транспортного коридора Север-Юг и его части - железной дороги Астара-Решт-Казвин.