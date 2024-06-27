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Азербайджан обсудил с Узбекистаном и Таджикистаном привлечение новых грузов в Средний коридор

Азербайджан обсудил с Узбекистаном и Таджикистаном привлечение новых грузов в Средний коридор Азербайджан обсудил с Узбекистаном и Таджикистаном привлечение новых грузов в Средний коридор.
Инфраструктура
27 июня 2024 г. 13:34
Азербайджан обсудил с Узбекистаном и Таджикистаном привлечение новых грузов в Средний коридор

Азербайджан обсудил с Узбекистаном и Таджикистаном привлечение новых грузов в Средний коридор.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), председатель ЗАО Ровшан Рустамов в рамках визита в Узбекистан встретился с председателем "Узбекистанских железных дорог" Зуфаром Нарзуллаевым и председателем ГУП "Таджикская железная дорога" Комилом Мирзоали, как отдельно, так и в трехстороннем формате.

На встречах обсуждалось сотрудничество в железнодорожной сфере, а также возможности увеличения грузооборота по направлениям Центральная Азия – Европа – Центральная Азия и Китай – Европа – Китай, важность продвижения этих возможностей на мировом рынке.

В ходе встречи руководители железнодорожных структур обсудили реализуемые в настоящее время проекты по предоставлению конкурентоспособных и цифровых услуг с целью дальнейшего увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и по привлечению новых грузов.

По окончании встречи между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества.

Кроме того, делегация АЖД приняла участие в "круглом столе", организованном местными логистическими компаниями в рамках рабочего визита.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistan və Tacikistanla Orta Dəhlizə yeni yüklərin cəlb olunmasını müzakirə edib

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