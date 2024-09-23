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Азербайджан обсудил с китайскими компаниями увеличение пропускной способности Среднего коридора

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями увеличение пропускной способности Среднего коридора Азербайджан обсудил с китайскими компаниями увеличение пропускной способности Среднего коридора.
Инфраструктура
23 сентября 2024 г. 15:55
Азербайджан обсудил с китайскими компаниями увеличение пропускной способности Среднего коридора

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями увеличение пропускной способности Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках рабочего визита в Китай провел встречи с руководителями ведущих логистических компаний Китая, действующих на Транскаспийском международном транспортном маршруте, и официальными представителями китайских провинций.

"Мы обсудили организацию перевозок по Среднему коридору, работу по увеличению пропускной способности инфраструктуры и вопросы сотрудничества с соседними странами. Представители Китая отметили, что в последнее время наблюдается прогресс в увеличении скорости перевозок и качественных показателей по Среднему коридору", - написал Набиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çin şirkətləri ilə Orta Dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasını müzakirə edib

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