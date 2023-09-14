​​​​​​​Азербайджан обсудил с ITFC возможности сотрудничества в восстановлении Карабаха

Министерство экономики Азербайджана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (ИБР), обсудили вопросы поддержки проектов, связанных с созданием устойчивой инфраструктурной сети на освобожде

Министерство экономики Азербайджана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (ИБР), обсудили вопросы поддержки проектов, связанных с созданием устойчивой инфраструктурной сети на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, заместитель министра экономики Самад Баширли встретился с главным исполнительным директором ITFC, главой Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Хани Салемом Сонболом.

На встрече было отмечено, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ITFC и ICD. Стороны обсудили возможности сотрудничества в вопросе восстановления освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, отметили важность поддержки проектов, связанных с созданием на этих территориях устойчивой инфраструктурной сети.