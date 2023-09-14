О нас

​​​​​​​Азербайджан обсудил с ITFC возможности сотрудничества в восстановлении Карабаха

​​​​​​​Азербайджан обсудил с ITFC возможности сотрудничества в восстановлении Карабаха Министерство экономики Азербайджана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (ИБР), обсудили вопросы поддержки проектов, связанных с созданием устойчивой инфраструктурной сети на освобожде
Инфраструктура
14 сентября 2023 г. 10:45
​​​​​​​Азербайджан обсудил с ITFC возможности сотрудничества в восстановлении Карабаха

Министерство экономики Азербайджана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (ИБР), обсудили вопросы поддержки проектов, связанных с созданием устойчивой инфраструктурной сети на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, заместитель министра экономики Самад Баширли встретился с главным исполнительным директором ITFC, главой Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Хани Салемом Сонболом.

На встрече было отмечено, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ITFC и ICD. Стороны обсудили возможности сотрудничества в вопросе восстановления освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, отметили важность поддержки проектов, связанных с созданием на этих территориях устойчивой инфраструктурной сети.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, IsDB mull reconstruction possibilities of Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İsDB ilə Qarabağın bərpası imkanlarını müzakirə edib

Другие новости из категории

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
14 сентября 2023 г. 08:30
Ускорено строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын
ФотоУскорено строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын
13 сентября 2023 г. 19:36
Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке
Международная консалтинговая компания Micon подготовила отчет об объектах по добыче руды в Гедабеке
13 сентября 2023 г. 15:10
В Баку на 12 маршрутах задействовано 20 дополнительных автобусов
В Баку на 12 маршрутах задействовано 20 дополнительных автобусов
13 сентября 2023 г. 14:10
Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в рамках коридора “Север-Юг
Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в рамках коридора “Север-Юг"
13 сентября 2023 г. 13:31
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
13 сентября 2023 г. 08:34
AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск
AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск
12 сентября 2023 г. 18:28
ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком
ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком
12 сентября 2023 г. 17:58
AZAL обратился к пассажирам маршрута Баку-Нахчыван-Баку 
AZAL обратился к пассажирам маршрута Баку-Нахчыван-Баку 
12 сентября 2023 г. 15:50
АЖД возобновляет утренний рейс по Абшеронской кольцевой железной дороге 
АЖД возобновляет утренний рейс по Абшеронской кольцевой железной дороге 
12 сентября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi