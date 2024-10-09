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Азербайджан обсудил с АБР меры поддержки развития железных дорог и метро

Азербайджан обсудил с АБР меры поддержки развития железных дорог и метро 18:51
Инфраструктура
9 октября 2024 г. 19:00
Азербайджан обсудил с АБР меры поддержки развития железных дорог и метро

Азербайджан и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта, в частности в области железных дорог и метро.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в рамках встречи министра и заместителя генерального директора Департамента Центральной и Западной Азии АБР Шиахонгой Янг.

"Мы обсудили возможные меры поддержки со стороны Азиатского банка развития для развития общественного транспорта в нашей стране", - отметил Набиев в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, ADB mull cooperation opportunities in transport
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ADB ilə dəmiryolu və metroya göstərilə biləcək dəstək imkanlarını müzakirə edib

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