Азербайджан обсудил с АБР меры поддержки развития железных дорог и метро

18:51

Азербайджан и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта, в частности в области железных дорог и метро.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в рамках встречи министра и заместителя генерального директора Департамента Центральной и Западной Азии АБР Шиахонгой Янг.

"Мы обсудили возможные меры поддержки со стороны Азиатского банка развития для развития общественного транспорта в нашей стране", - отметил Набиев в публикации.