Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов

Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов.

Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте по повышению эффективности госуслуг в приграничной торговле на 2024 год Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В документе подчеркнута необходимость анализа возможности присоединения к Международной конвенции о морской перевозке грузов (Гамбургские правила-1978), а после проведения предварительной оценки результаты должны быть доложены Комиссии вместе с соответствующими предложениями.

Предложения должны быть подготовлены к июню текущего года Министерством цифрового развития и транспорта, Министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом и Министерством юстиции (с привлечением частного сектора).