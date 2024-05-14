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Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов

Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов.
Инфраструктура
14 мая 2024 г. 18:59
Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов

Азербайджан намерен присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте по повышению эффективности госуслуг в приграничной торговле на 2024 год Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В документе подчеркнута необходимость анализа возможности присоединения к Международной конвенции о морской перевозке грузов (Гамбургские правила-1978), а после проведения предварительной оценки результаты должны быть доложены Комиссии вместе с соответствующими предложениями.

Предложения должны быть подготовлены к июню текущего года Министерством цифрового развития и транспорта, Министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом и Министерством юстиции (с привлечением частного сектора).

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Версия на английском языке Azerbaijan wants to join UN Convention on Carriage of Goods by Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dənizlə yüklərin daşınması haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq istəyir

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