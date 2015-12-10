​Азербайджан намерен открыть в России центр логистики

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает предложения по открытию в России центра логистики.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахил Бабаев.

По словам С.Бабаева, компании проявляют большой интерес к логистическому центру в Актау (Казахстан): "Мы сторонники продажи ненефтяной продукции на представляющих интерес рынках. На сегодняшний день мы заинтересованы в выходе на рынки Украины, России, стран Центральной Азии".