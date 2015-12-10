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    ​Азербайджан намерен открыть в России центр логистики

    Заместитель министра: Мы заинтересованы в выходе на рынки Украины, России, стран Центральной Азии

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает предложения по открытию в России центра логистики. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахил Бабаев.

    По словам С.Бабаева, компании проявляют большой интерес к логистическому центру в Актау (Казахстан): "Мы сторонники продажи ненефтяной продукции на представляющих интерес рынках. На сегодняшний день мы заинтересованы в выходе на рынки Украины, России, стран Центральной Азии". 

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