Азербайджан намерен определить единые тарифы со странами Транскаспийского транспортного коридора

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан планирует установить единые тарифы совместно со странами Транскаспийского международного транспортного коридора".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Замминистра отметил, что в случае достижения согласия сайт по транзитным перевозкам может стать единым порталом для данных стран.

"Мы планируем повысить функциональность сайта, и уже обсудили данный вопрос с американской организацией USAİD, которая окажет экспертную помощь Координационному совету. В случае реализации всех наших планов конкурентоспособность коридора значительно возрастет", - отметил С.Бабаев.

Замминистра добавил, что с Грузией уже достигнуто первоначальное соглашение: "Обсуждения с другими странами продолжаются".

В министерстве экономики сообщили, что Координационный совет по транзитным грузоперевозкам Азербайджана подготовил и представил правительству проект "Правил по определению тарифов на услуги по транзитным грузоперевозкам и определению льгот по данным тарифам".