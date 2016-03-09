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    Азербайджан намерен определить единые тарифы со странами Транскаспийского транспортного коридора

    Замминистра: С Грузией уже достигнуто первоначальное соглашение. Обсуждения с другими странами продолжаются

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан планирует установить единые тарифы совместно со странами Транскаспийского международного транспортного коридора". 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

    Замминистра отметил, что в случае достижения согласия сайт по транзитным перевозкам может стать единым порталом для данных стран.

    "Мы планируем повысить функциональность сайта, и уже обсудили данный вопрос с американской организацией USAİD, которая окажет экспертную помощь Координационному совету. В случае реализации всех наших планов конкурентоспособность коридора значительно возрастет", - отметил С.Бабаев.

    Замминистра добавил, что с Грузией уже достигнуто первоначальное соглашение: "Обсуждения с другими странами продолжаются".

    В министерстве экономики сообщили, что Координационный совет по транзитным грузоперевозкам Азербайджана подготовил и представил правительству проект "Правил по определению тарифов на услуги по транзитным грузоперевозкам и определению льгот по данным тарифам". 

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