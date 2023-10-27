Азербайджан намерен изучить опыт Турции в области геологической разведки и оценки

Правительство Азербайджана планирует изучить опыт Турции в области геологической разведки и оценки.

Правительство Азербайджана планирует изучить опыт Турции в области геологической разведки и оценки.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Эльчин Меджидов.

Он рассказал о заинтересованности перенять опыт Турции в реализации действующего законодательства:

"Мы стремимся к обмену информацией по вопросу выдачи разрешений, формы организации государственного контроля, а также установления связей между Главным управление промысловой разведки и турецким Агентством геологической разведки, изучению опыта Турции в области геологической разведки и оценки", - добавил Э.Меджидов.