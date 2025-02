Азербайджан на пути к "зеленому" транспорту: ставка на микромобильность

Программа трансформации мобильности в Азербайджане становится мощным инструментом для создания современной городской среды, где особое место занимает микромобильность. Эта инициатива направлена на повышение мобильности населения, снижение транспортной нагрузки на городские центры и улучшение экологической обстановки. Важным аспектом программы является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Микромобильность охватывает малогабаритные транспортные средства, такие как электросамокаты, велосипеды, моноколеса и сегвеи, предназначенные для коротких поездок в пределах города. Во многих странах этот вид транспорта набирает популярность благодаря своей экологичности, удобству и способности снижать нагрузку на дорожную инфраструктуру. Однако для успешного развития микромобильности необходима соответствующая инфраструктура: велодорожки, станции зарядки и системы регулирования движения.

Развитие микромобильности в Азербайджане

В Азербайджане уже предприняты важные шаги для интеграции микромобильных решений в транспортную систему. В целях повышения безопасности велосипедистов и пользователей маломобильных транспортных средств с электродвигателями были внесены изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс об административных правонарушениях. Введены новые понятия, обновлены дорожные знаки и линии разметки, что создает более комфортные условия для передвижения.

При разработке отечественных решений учитывался опыт городов, успешно внедривших микромобильные системы. Например, Барселона (Испания) и Брага (Португалия) показали эффективность интеграции велосипедных дорожек и системы аренды электросамокатов. В США, в таких мегаполисах, как Нью-Йорк и Майами, применяются комплексные подходы к регулированию микромобильности, включая зоны с ограничением скорости, специальные парковки и льготные тарифы на аренду экологичного транспорта.

Международный опыт и его применение

Развитие микромобильности - одно из ключевых направлений в транспортной политике многих стран. Города по всему миру внедряют меры для стимулирования использования электровелосипедов и электросамокатов, включая финансовые льготы, налоговые вычеты, субсидии и развитие инфраструктуры. Рассмотрим, какие подходы применяются в разных странах.

В Европе развивается масштабная сеть велосипедных маршрутов EuroVelo, созданная Европейской федерацией велосипедистов. Проект включает 14 протяженных трасс, пересекающих 40 стран. Общая длина сети превысит 90 000 км, из которых уже построено более 20 000 км.

Германия славится развитой сетью велодорожек, пролегающих через живописные пейзажи, исторические города и культурные достопримечательности. Среди самых популярных маршрутов можно выделить велодорожку вдоль Везера – 520 км, Дунайскую велодорожку – 2 850 км, велодорожку вдоль Майна – 600 км и велодорожку вдоль Эльбы – 1 220 км.

В городах сейчас активно развивается велосипедная инфраструктура. В частности, в Берлине власти намерены увеличить долю велосипедного движения с 18% в 2018 году до 23% к 2030 году. Для этого согласована единая сеть велодорожек протяженностью 2 371 км, включая 865 км приоритетных маршрутов, соединяющих ключевые городские зоны, 550 км новых велосипедных дорожек вдоль основных магистралей, 100 км высокоскоростных велосипедных маршрутов. В общей сложности длина городской сети велодорожек в Берлине составит 3 000 км.

Дополнительно в Германии стимулируют использование электровелосипедов: например, в Берлине сотрудники могут получать компенсацию 0,3 евро за каждый пройденный километр.

Франция также активно инвестирует в развитие велосипедной инфраструктуры. В рамках “Плана развития велосипедного и пешеходного движения на 2023–2027 годы” государство выделит 2 млрд евро. Цель - увеличить протяженность безопасных велосипедных дорожек до 80 000 км к 2027 году и 100 000 км к 2030 году.

Наряду с созданием инфраструктуры в Париже и других городах действуют меры по стимулированию устойчивой мобильности. В частности в Париже работники могут компенсировать транспортные расходы через “пакеты устойчивой мобильности” (FMD), финансируемые работодателями и освобожденные от социальных взносов. Компании с числом сотрудников более 10 человек получают налоговые льготы за поддержку общественного транспорта. По всей стране также действует государственная субсидия в 400 евро на покупку велосипеда (включая электровелосипеды), которая продлена до 2027 года.

В Нидерландах по состоянию на 2022 год проложены более 35 000 км велосипедных дорожек. В этой стране действует система возмещения проезда - велосипедисты получают необлагаемую налогом надбавку 0,23 евро за километр, а аренда велосипедов сопровождается налоговыми льготами и сниженной ставкой НДС на ремонт.

В США микромобильность активно развивается, но сталкивается с инфраструктурными и регуляторными вызовами. В настоящее время реализуются проекты по улучшению инфраструктуры, такие как Safe Streets and Roads for All (SS4A), финансирующие строительство велодорожек и зон для электросамокатов. По состоянию на 2022 год в США через 34 штата и округ Колумбия проложены 30 502 км велодорожек. Предполагается, что после подключения маршрутов Мэриленде и Теннесси общая протяженность будет охватывать более 80 000 км велосипедных маршрутов.

Власти США также применяют стимулирующие меры для пользователей данной инфраструктурой. Так, федеральные налоговые льготы (E-BIKE Act) предусматривают вычет до 30% (до 1 500 долларов) при покупке e-bike стоимостью до 8 000 долларов. В ряде городов, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско и Денвер, действуют местные субсидии. Например, жители Денвера могут получить скидку до 1 400 долларов на покупку электровелосипеда.

Для стимулирования велопроката в Чикаго и Лос-Анджелесе предлагаются скидки и бесплатные минуты в велопрокатах для студентов и малоимущих граждан. В Калифорнии и Орегоне разворачиваются сети зарядных станций для электросамокатов и e-bike, что делает их использование удобнее.

При этом в Калифорнии реализуется проект California E-Bike Incentive Project, который предоставляет поощрительные ваучеры на сумму до 2 000 долларов для покупки нового электрического велосипеда. В Колорадо Colorado Energy Office реализовала программу скидок для жителей с низким (доход менее 80% от медианного дохода по региону) и средним доходом (от 80% до 100% медианного дохода), желающих приобрести новый электровелосипед и необходимое оборудование.

Максимальная стоимость электрических велосипедов, на которые распространяется программа: до 5 000 долларов - для стандартных электрических велосипедов, до 8 500 долларов - для грузовых электрических велосипедов, до 8 500 долларов - для адаптивных велосипедов.

В Сингапуре создана развитая сеть велодорожек, а электросамокаты подлежат обязательной регистрации и ограничены скоростью 25 км/ч. По состоянию на 2021 год в стране было проложено более 400 км велодорожек, а в рамках “Зеленого плана до 2030 года” их протяженность увеличится до 1 320 км. Для развития инфраструктуры действует государственная программа Active Mobility Grant, покрывающая до 80% затрат (но не более 80 000 сингапурских долларов или около 59 000 долларов США) на установку велосипедных парковок и зарядных станций для бизнеса и жилых комплексов. Дополнительно для студентов и малоимущих граждан предусмотрены льготные тарифы на прокат электросамокатов и велосипедов, а водители электросамокатов, прошедшие обучение по безопасности, получают скидки на страхование.

В Китае также растет популярность велосипедного и микромобильного транспорта. Согласно данным Пекинского городского комитета по делам транспорта, в 2023 году жители и гости Пекина воспользовались услугами велошеринга 1,09 миллиарда раз. Среднесуточное количество поездок достигло 2,99 миллиона, что на 12,8% больше, чем в 2022 году.

Для повышения эффективности велодвижения в Китае активно внедряются технологии искусственного интеллекта (AI) и Интернета вещей (IoT). В Ханчжоу создана система “умного велопроката”, интегрированная с платежными сервисами WeChat и Alipay.

Государственная поддержка включает:

- Субсидии до 30% на покупку электровелосипедов и электросамокатов в Пекине и Шанхае;

- Более 1 млрд юаней (140 млн долларов США), выделенных в 2023 году на расширение велоинфраструктуры;

- В некоторых городах пользователи общественного транспорта могут бесплатно арендовать велосипеды на первые 30 минут;

- В Шанхае действует субсидия 500 юаней (около 70 долларов США) на обмен электровелосипедов (программа действует до 30 июня 2025 года).

Япония делает ставку на экологичность: в Токио и Осаке предусмотрены субсидии до 800 долларов США на покупку электровелосипедов, а компании, внедряющие e-bike для сотрудников, получают налоговые льготы. В ряде городов действует бесплатная зарядка для владельцев электросамокатов и велосипедов.

В Индии власти Дели поддерживают покупателей электровелосипедов, предоставляя скидку до 25% от минимальной розничной цены (но не более 5 500 рупий или 63 доллара США). Владельцы грузовых электровелосипедов могут рассчитывать на скидку в 33% (не более 15 000 рупий или 176 долларов США).

По количеству используемых электровелосипедов Китай лидирует. Так, в Китае используется более 300 млн, в США - более 100 млн, в Японии - свыше 72 млн, в Бразилии - 40 млн, в Европе - 5 млн. В 2021 году общее количество используемых в Индии двухколесных транспортных средств превышало 12,3 млн. Продажи электровелосипедов в Индии выросли с 73 500 единиц в 2020 году до 91 142 в 2021 году

Таким образом, примеры разных стран показывают, что развитие микромобильности требует комплексного подхода: финансовых стимулов, налоговых льгот, инфраструктурных инвестиций и технологических решений.

Инфраструктура как ключ к развитию

В настоящее время Баку предпринимает последовательные шаги по созданию комфортной и безопасной среды для микромобильности. На 31 улице и проспекте столицы уже организованы специальные полосы для маломобильных транспортных средств, обеспечена их взаимосвязанность, что делает передвижение удобным и безопасным. Дополнительно установлены специальные дорожные знаки, буферные зоны с защитными барьерами, а на светофорах появились отдельные секции для пользователей микротранспорта.

Помимо этого, в городе активно создаются парковочные места для велосипедов и электросамокатов, а также выделяются специальные зоны для микромобильности в популярных общественных пространствах, таких как Приморский национальный парк и площадь перед станцией метро «28 мая». В планах города - расширение сети велосипедных дорожек до 100 км, что значительно повысит удобство использования альтернативного транспорта.

Эффективность предпринятых мер подтверждается статистикой. В настоящее время операторами предоставляется в аренду 4 760 единиц микромобильных транспортных средств. В период с сентября по декабрь прошлого года было зарегистрировано 850 944 заказа, а общая пройденная дистанция составила 2 244 302 км. Эти показатели демонстрируют высокий спрос на альтернативные виды транспорта, что способствует снижению использования автомобилей и, как следствие, уменьшению загруженности дорог.

Важно, что развитие микромобильности не происходит за счет сокращения полос для автомобилей. Например, на проспекте Парламента, улицах Микаила Мушвига, 28 мая, Дилары Алиевой и других улицах велодорожки прокладываются без уменьшения пропускной способности автотранспорта.

Примечательно, что интенсивность использования микротранспорта в Баку значительно превышает мировые показатели. В среднем один велосипед в мире используется 4–5 раз в день, тогда как в Баку этот показатель достигает 12 раз. Это свидетельствует о высоком спросе и подтверждает необходимость дальнейшего развития инфраструктуры.

Будущее городской мобильности

Предпринятые меры уже приносят ощутимые результаты. Комплексный подход к развитию микромобильности, основанный на успешных международных практиках, способствует снижению зависимости от автомобилей, улучшению транспортной ситуации и созданию комфортной городской среды.

Рост интереса к маломобильному транспорту подтверждается статистическими данными. В январе-ноябре 2024 года в Азербайджан было импортировано 4 823 электровелосипеда, что уже превысило показатель за весь 2023 год (4 056 единиц). Для сравнения, в 2022 году в страну ввезли 4 694 таких транспортных средства, в 2021 году - 5 829, а в 2020 году - всего 1 412.

Увеличение импорта свидетельствует о растущем спросе, что делает развитие инфраструктуры микромобильности важным шагом на пути к устойчивой и экологичной городской жизни. Интеграция инновационных транспортных решений не только повышает удобство и доступность передвижения по городу, но и улучшает качество жизни горожан, снижая уровень вредных выбросов.

Опыт таких городов, как Дели, Париж и Берлин, показывает, что будущее городской мобильности уже наступило. Дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, внедрение новых технологий и совершенствование законодательства позволят создать безопасную, комфортную и экологичную городскую среду, соответствующую современным требованиям динамично развивающихся мегаполисов.